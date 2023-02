Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol urmeaza sa aprobe o crestere cu 8% a salariului minim national in 2023, a anuntat premierul Pedro Sanchez in Parlament.Majorarea va reprezenta un plus de 93 de euro pe luna, care va aduce noul salariu minim national la 1.259 euro pe luna.Decizia vine pe fondul majorarii inflatiei, care…

- Compania chineza de social media TikTok este din ce in ce mai aproape de a fi interzista in Uniunea Europeana.Comisarul european pentru piața interna Thierry Breton i-a transmis șefului firmei chineze ca are termen pana in septembrie 2023 sa se alinieze la legislația europeana, conform Reuters.…

- Gigantul petrolier saudit Aramco va intra in asocierea cu Renault și chinezii de la Geely și va deține 20% din producția de motoare a Dacia, precum și din centrele de cercetare din Romania, potrivit unui raport exclusiv Reuters, citat de Biziday.Potrivit sursei citate, intr-un raport exclusiv,…

- Guvernul francez a interzis miercuri vanzarea online a produselor pe baza de paracetamol pana la sfarsitul lunii ianuarie, pe fondul dificultatilor continue de aprovizionare cu acest analgezic utilizat frecvent, informeaza AFP."Vanzarea pe internet a specialitatilor compuse exclusiv din paracetamol…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica.”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie…

- Intr-un comunicat publicat luni, 21 noiembrie, dupa vizita anuala a echipei FMI, institutia financiara internationala a apreciat ca Franta a atenuat cu succes impactul economic al socului provocat de pretul energiei prin inghetarea preturilor la gaze si electricitate, transferuri de numerar si reducerea…

- Platforma de tranzactionare a criptomonedelor FTX, aflata in dificultate, a depus o cerere de faliment in SUA, solicitand protectia instantei in timp ce cauta o modalitate de a returna banii utilizatorilor, iar directorul ei general, Sam Bankman-Fried, a demisionat, in ceea ce ar putea fi una dintre…

- Dupa ce vineri, 4 noiembrie, Elon Musk a concediat aproape jumatate din personalul Twitter, compania cere acum unor zeci de angajati sa se intoarca.Unii dintre cei carora li se cere sa se intoarca au fost disponibilizati din greseala. Altii au fost lasati sa plece inainte ca managementul sa-si…