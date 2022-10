Crește numărul farmaciilor din județul Vaslui care eliberează gratuit iodură de potasiu INFORMARE… Ministrul Sanatații a cumparat 30 de milioane de pastile de iodura de potasiu care sunt necesare persoanelor pana in 40 de ani, insa a distribuit doar o mica parte din aceasta cantitate. Astfel, pana la data de 31 august, doar un numar de 218.781 persoane au solicitat și au ridicat de la farmaciile desemnate […] Articolul Crește numarul farmaciilor din județul Vaslui care elibereaza gratuit iodura de potasiu apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

