Cresc salariile în Construcții și Vânzări, scad în IT Anul 2023 a inceput cu salarii mai mari in Construcții și Vanzari, iar anunțurile cu #SalariuLaVedere atrag cei mai mulți candidați. In urmatorul trimestru, vor crește salariile in Producție, Construcții și Servicii. HoReCa a crescut oferta de joburi cu 53% fața de Q4 2022, in timp ce IT-ul a scazut cu 5% In primele trei luni ale anului 2023, salariile nete pentru joburile disponibile pe platforma de recrutare BestJobs au inregistrat scaderi comparativ cu cele din Q4 2022 in majoritatea sectoarelor, principalul motiv fiind faptul ca la finalul anului se acorda, in cele mai multe cazuri, prime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile nete pentru joburile disponibile pe platforma de recrutare BestJobs au inregistrat scaderi in majoritatea sectoarelor, in primele trei luni ale anului 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, principalul motiv fiind acordarea primelor de sarbatori sau al 13-lea salariu, informeaza platforma…

- Diferentele se resimt cel mai mult in Inginerie, unde salariile au scazut cu 11-, in IT/ Telecom, cu -5,5- si in HoReCa, cu -8-, conform platformelor de recrutare. In primele trei luni ale anului 2023, salariile nete pentru joburile disponibile pe platforma de recrutare BestJobs au inregistrat scaderi…

- Salariile nete pentru joburile disponibile pe platforma de recrutare BestJobs au inregistrat scaderi in majoritatea sectoarelor, in primele trei luni ale anului 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, principalul motiv fiind acordarea primelor de sarbatori sau al 13-lea salariu, informeaza platforma…

- Acest an a inceput cu salarii mai mari in Construcții și Vanzari, iar anunțurile cu #SalariuLaVedere atrag cei mai mulți candidați. In urmatorul trimestru, vor crește salariile in Producție, Construcții și Servicii. HoReCa a crescut oferta de joburi cu 53% fața de Q4 2022, in timp ce IT-ul a scazut…

- Anul 2022 a fost nemaipomenit pentru trei județe din Romania, pentru ca au inregistrat cele mai mari creșteri salariale. Deși ai tinde sa crezi ca este vorba de Cluj, Timișoara sau Iași, alte trei regiuni s-au dezvoltat spectaculos, arata datele de la Institutul National de Statistica (INS). Unde este…

- Aproximativ 53% dintre angajati se asteapta ca anul acesta sa le creasca salariile, iar 40% au de gand sa isi caute un alt loc de munca daca acest lucru nu se va intampla in contextul majorarii inflatiei, conform unui sondaj realizat de o comunitate online a angajatilor din Romania. Sondajul Undelucram.ro…