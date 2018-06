Firma de analiza LMC Automotive anticipeaza ca vanzarile de SUV-uri mici vor fi mai mari cu 400.000 de unitati in acest an, comparativ cu livrarile de 1,4 milioane de vehicule inregistrate in 2017. Cresterea va fi sustinuta de noile SUV-uri compacte oferite de Volkswagen Group, Citroen si Opel/Vauxhall, care ar putea depasi fiecare pragul de 100.000 de unitati vandute in acest an.



In primele trei luni ale anului VW T-Roc, Citroen C3 Aircross si Opel/Vauxhall Crossland X au intrat in topul celor mai vandute modele, pe locurile 6, 7 si 8, fiecare cu vanzari de peste 25.000 de unitati,…