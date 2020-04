Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile alimentelor au crescut semnificativ în primele zile ale crizei generate de coronavirus, dupa care au revenit aproximativ la normal și au ramas crescute doar prețurile produselor de import, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la RFI, potrivit Mediafax. Ministrul Agriculturii…

- Analiza: Vanzarile de retail au crescut cu peste o treime de cand COVID-19 a ajuns in Romania. Cum s-au adaptat romanii la viața in carantina Romania a inregistrat, in perioada 23 februarie - 15 martie, o crestere cu 37,2% a vanzarilor in retail, cele mai importante salturi fiind consemnate la produsele…

- Chimcomplex lanseaza productia de biocid recomandat de OMS in lupta cu COVID-19. Compania va livra pentru inceput 1.000 tone/judet Chimcomplex lanseaza productia de biocid ce sta la baza dezinfectantilor recomandati de Organizatia Mondiala a Sanatatii in lupta cu COVID-19, dupa ce a primit de la Ministerul…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, solicita guvernului, premierului Ludovic Orban, sa plafoneze prețurile la produsele de baza, la produsele de protecție, la dezinfectanți și la medicamente la nivelul mediei prețurilor din ultimele trei luni! , „Prețul produselor de baza trebuie…

- Un studiu publicat de Universitatea din Wuhan a identificat un tipar al evolutiei coronavirusului. Majoritatea pacientilor infectati fac febra iar apoi, simptomele ajung sa semene cu cele provocate de pneumonie. Circa 99% din pacientii infectati fac febra la debutul infectiei, iar de multe ori simptomele…

- Un nou studiu realizat la spitalul universitar Zhongnan din Wuhan China privind infecția cu coronavirus ofera o imagine completa asupra evolutiei bolii, pe zile de la primele simptome și momentele critice pana la vindecare, scrie Romania24. Medicii chinezi au constat ca boala evolueaza timp de 17 zile…

- Marile rețele de magazine au crescut prețurile la aproape toate produsele alimentare, dar mai ales la cele de baza, a acuzat Rareș Bogdan. Liderul PNL cere guvernului sa plafoneze prețurile, pentru ca hypermarketurile au ajuns sa faca specula pe banii romanilor.”Dupa cum evolueaza, in hypermarketuri,…

- Cuba a devenit miercuri a 12-a țara latino-americana afectata de epidemia Covid-19, care a aparut în China la sfârșitul lunii decembrie, cu cazurile a trei turiști italieni care au fost pozitivi pentru coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații, potrivit AFP.Turițtii italieni au ajuns…