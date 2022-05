Cresc prețurile la apartamente. Situaţia pieței imobiliare pe oraşe Pe parcursul lunii aprilie 2022, preturile locuintelor au consemnat o evolutie pozitiva: suma medie solicitata la nivel national pentru un apartament s-a majorat cu 3,2%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, de la 1.654 la 1.707 de euro pe metru patrat util. In aprilie, apartamentele au continuat sa se scumpeasca in majoritatea oraselor importante din tara. Situatia pe orase Comparativ cu perioada similara a anului trecut, cand o asemenea unitate locativa avea o valoare de listare de 1.396 de euro pe metru patrat util, valoarea actuala este cu 22,3% mai mare. In marile orase ale tarii au avut loc,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

