Cresc costurile de reabilitare a Teatrului de Vara de la Mamaia. CJC va lansa o noua licitatie anul acesta(DOCUMENT)

Consiliul Judetean Constanta a obtinut inca din iulie 2022 certificatul de urbanism nr. 1696 pentru reabilitarea si modernizarea Teatrului de Vara din statiunea Mamaia.Documentul a fost solicitat de catre Consiliului Judetean Constanta a fost eliberat de Primaria Constanta si are o valabilitare de 24 de luni.Teatrul de Vara din statiunea Mamaia a fost inaugurat in anul 1963 iar astazi se afla in paragina.Situat in zona Perla, teatrul de vara din Mamaia a avut o reputatie buna de a lungul anilor. ...