- Piața imobiliara se confrunta cu o noua lovitura, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a publicat un proiect de reglementare prin care inasprește condițiile de creditare și crește avansul pentru o serie de credite imobiliare. Scumpirea materialelor de construcții a determinat o creștere a prețului…

- Banca Naționala a Romaniei a elaborat un proiect de modificare a regulilor de acordare a creditelor imobiliare. Romanii care vor vrea sa contracteze un credit imobiliar vor trebui sa plateasca un avans de 25% pentru creditele in lei, de 35% pentru cele in euro si de 50% pentru cele in alte valute. Banca…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 2,25% pe an, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este el mai mare nivel din iunie 2020 si pana acum, informeaza Economica.net. ROBOR la trei…

- Piața de investiții imobiliare din Romania a totalizat in primele 9 luni ale anului aproximativ 570 milioane de euro, cu 29% mai puțin fața de perioada similara a anului trecut, cand volumul s-a ridicat la circa 890 milioane de euro, conform JLL Romania, informeaza Mediafax. In trimestrul…

- „Avand in vedere ca inflația este la niveluri inalte pentru perioada recenta, atat in Romania, cat și la nivel mondial și ca cel puțin pana la sfarșitul anului inflația va ramane la niveluri ridicate, așteptarile erau foarte clare ca mai devreme sau mai tarziu Banca Naționala va trebui sa ridice dobanda…

- Parintii copiilor cu varste intre 6 si 12 ani vor trebui sa plateasca periodic testarea acestora daca vor sa continue cursurile de sport in spatii inchise, sau sa renunte la aceste activitati cat timp incidenta cazurilor de COVID-19 e de peste 4 la mie in localitatea lor.

- Datoria externa totala a crescut, in perioada ianuarie – iulie, cu 6,058 miliarde euro, la 131,98 miliarde euro, de la 125,92 miliarde euro in decembrie 2020, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – iulie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6,058…

- Florin Citu a pasat vineri responsabilitatea creșterii prețurilor in curtea BNR, premierul declarand ca are incredere ca ”Banca Nationala va gasi solutia pentru a tempera dinamica inflatiei”, in condițiile in care aceasta a urcat la 5,3%, cele mai mari creșteri fiind la energie, informeaza Hotnews.…