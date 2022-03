Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania dupa active, estimeaza ca in 2022 economia va creste cu 3,5- fata de 5,1- cat indicau estimarile anterioare, iar PIB-ul va ajunge la 265 de miliarde de euro fata de 240 miliarde de euro in 2021. "Am actualizat previziunile pentru dinamica economiei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi vineri, 11 martie 2022, la Palatul Cotroceni, pentru consultari politice pe Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, care se va afla in vizita oficiala in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Luni, 7 martie, senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, a votat propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii cadastrului și a publicitații imobiliare nr. 7/1996. Practic, este vorba despre un vot care permite implementarea Programului Național de Cadastru și Carte…

- ”Ne-am asigurat ca Romania are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Monitorizam si evaluam permanent intrarile si iesirile de gaze naturale pe toate grupele din tara pentru a putea lua, in functie de evolutia situatiei, masurile necesare pentru a asigura…

- IMM INVEST 2022: A fost publicat GHIDUL programului. Cum se pot obține credite cu dobanda subvenționata și garanții de stat IMM INVEST 2022: Firmele din Romania vor putea sa obțina credite garantate și subvenționate de stat. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Capitalizarea de piata a Ford Motor a depasit joi pentru prima data 100 de miliarde de dolari, din ce in ce mai multi investitori mizand pe strategia de electrificare a producatorului auto din Detroit. Cotatia actiunilor a urcat joi dupa amiaza cu 3,7%, dupa ce anterior atinsesera cel mai ridicat nivel…

- In ultimii ani Romania a pierdut extrem de mulți bani, mai ales cand vine vorba de plata sumelor pentru pensiile speciale și de lux. Acealași lucru s-ar putea intampla și anul acesta, daca nu se vor lua masuri in indexarea acestor pensii pe principiul contributivitații. Sumele sunt extrem de mari, iar…

- Mai știți împrumutul din 2009, cel de la FMI, Banca Mondiala și Comisia Europeana? Înca mai platim rate. Mai suntem datori cu înca un miliard și ceva. De exemplu, în 2022 trebuie sa dam 611,3 milioane euro catre Banca Mondiala, din care 600 milioane reprezinta rate, iar restul…