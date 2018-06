Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala nu are intentia de a descuraja creditarea, ci este interesata de o creditare sanatoasa, echilibrata pe componente si sustenabila, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Pentru că au fost suficient de multe interpretări în presă, în…

- "Pentru ca au fost suficient de multe interpretari in presa, in media, despre intentiile noastre trebuie sa o spun de la inceput foarte clar aici in fata dumneavoastra ca nu avem niciun gand sa descurajam creditarea. Dimpotriva, vrem sa o incurajam. Cautam si noi cai si asteptam si de la dumneavoastra…

- Romanii care au luat credite pentru a-si cumpara case nu au devenit prizonierii bancilor, ci ai propriilor aspiratii, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) vrea sa promoveze, prin Raportul asupra stabilitatii financiare, o discutie serioasa despre creditul ipotecar, nu una de tipul ”alba-neagra”,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a fost prezent ieri la Craiova pentru a prezenta transformarea Agenției BNR in Sucursala BNR Dolj, și pentru a prezenta, istoric, cum de-a lungul timpului Banca Centrala a investit in cladiri impozante pentru ca populația sa ...

- Britanicii abia incepeau sa foloseasca motorul cu aburi, canale si fabrici ultima data cand Regatul unit a experimentat o productivitate atat de slaba, asta intamplandu-se in secolul 18, relateaza Bloomberg. Productivitatea totala din 2007 incoace este cea mai slaba din ultimii 200 de ani,…

- "Pot sa fie presiuni pe depreciere (a monedei nationale n.r.). In ce sens? In sensul ca pietele am vazut ca asteptau, mai ales economistii din banci, asteptau o majorare. Si cam asa se intampla. Cand sunt dezamagiti pot sa reactioneze. Dar va dau doua informatii esentiale. In primul rand cursul a…

- Rata anuala a inflatiei va depasi anul acesta 3%, sustine Mugur Isarescu Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Foto: Arhiva. Rata anuala a inflatiei se va situa la sfârsitul anului la 3,5%, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. El a fost invitat, împreuna…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata dobanzii de…