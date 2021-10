Credit imobiliar sau credit de nevoi personale? Ce salariu trebuie să ai pentru un credit 40000 euro (fie el imobiliar ori de nevoi personale)? Exista mai multe tipuri de imprumuturi, pe care le puteți contracta in funcție de scopul pe care doriți sa il finanțați. Doriți sa cunoașteți diferența dintre creditul ipotecar și creditul de consum inainte de a merge la banca? Care este diferența dintre un credit ipotecar și un credit de nevoi personale? Un credit de nevoi personale va va permite sa finanțați bunuri sau servicii de consum, pe cand un credit ipotecar va va ajuta sa cumparați imobile. Ce este un credit de nevoi personale? Creditele de nevoi personale sunt imprumuturi acordate persoanelor fizice de catre instituțiile bancare pentru… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

