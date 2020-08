Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a semnat joi, 9 iulie, contractul de lucrari de construire aferent proiectului cu finanțare europeana „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași – Dancu”. Lucrarile efective vor incepe in jur de 20 iulie și vor fi executate in cel mult 28 de luni de asocierea SC Mari Vila…

- Primaria Municipiului Iasi a organizat inca din luna iunie a anului 2019 licitatia de lucrari aferente acestui proiect, insa semnarea contractului a devenit posibila dupa ce, pe 25 iunie, la Bucuresti, primarul Mihai Chirica si ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan,…

- Prim-vicepresedintele PNL Vrancea, Daniel Morosanu, a absolvit Liceul „Simion Mehedinti” Vidra, iar luni dimineata a participat la proba scrisa de Limba si literatura romana, fiind printre cei peste 500 de absolventi de liceu din judet din promotiile anterioare inscrisi la examen, informeaza Adevarul.…

- Ocupat mai mult cu cariera politica in ultima perioada, Daniel Morosanu, care a acces pana in cercurile inalte ale actualei puteri politice, a inteles ca fara o diploma de Bacalaureat nu are sanse foarte mari sa spere la o functie superioara. In varsta de 42 de ani, Morosanu a luat loc luni…

- Dezbaterea motiunii simple "Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste!", impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, nu a mai avut loc, marți, in plenul Camerei Deputaților. Dupa ce s-a citit textul, liderii de grup s-au consultat și au anunțat ca ministrul nu…

- Dezbaterea motiunii simple "Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste!", impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a inceput, marti, in plenul Camerei Deputatilor, anunța AGERPRES.Sunt prezenti 101 deputati, a anuntat presedintele de sedinta, Florin Iordache.…

- Motiunea simpla „Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste!”, impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, va fi dezbatuta marti, incepand cu ora 16,00, in plenul Camerei Deputatilor. Ministrul Stefan este acuzat, in motiunea simpla initiata de PSD, prin care i se…