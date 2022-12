„Credința și iubirea m-au însoțit întotdeauna”. Interviu cu actrița Constanța Zmeu Știam ca a implinit de curand niște ani frumoși, așa ca m-am gandit s-o vizitez, ca sa mai depanam povești, amintiri. Legate de teatru, in primul rand, scenei bacauane actrița Constanța Zmeu daruindu-i mai mult de cincizeci de ani din viața ei. O gasesc acasa la ea, care e plina de flori de la aniversare, […] Articolul „Credința și iubirea m-au insoțit intotdeauna”. Interviu cu actrița Constanța Zmeu apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu prof. Leonard POPA, jurnalist, scriitor Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in discursul civic, profesional, literar? Cuvantul e cel care ne da trairea. Un copil care nu vorbeste e un copil bolnav. Asta a spus-o si Blaga, dar el a spus-o intr-un mod foarte…

- Interviu cu prof. Marius MANTA, scriitor Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in opera? M-ați prins pe finele anului, cand omul – vrea, nu vrea – devine parca și mai atașat de valorile sufletului. Poate tocmai de aceea intuiesc ca va fi un schimb de replici intr-un registru…

- ”Scriu randurile acestea cu gandul la tot ce s-a zamislit in ținutul Bacaului sub efigia de luciditatea a Sfantului prin Farmaciile ce-i poarta numele. Unii ar vedea in ele doar rețeta caștigului și surasul mercurial al banului. Alții numai interesul de a ocupa spațiile interstițiale a unei nevoi ce…

- Interviu cu Irina HANDARIC, psiholog clinician, Amsterdam- Amstelveen, Olanda Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care il investiți in discursul civic și profesional? Pot spune ca relația dintre mine și Cuvant e una vie, dinamica, in continua evoluție. Am cunoscut Cuvantul ca refugiu și…

- Interviu cu prof. univ. dr. Doru CIUCESCU, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in opera? In primul rand, eu va mulțumesc, domnule profesor și scriitor Ion Fercu, pentru invitația de a raspunde la acest interviu. Referitor la prima intrebare, eu urmaresc sa spun…

- Interviu cu Diana Dobrița BILEA, scriitoare – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? Cuvantul este o imperisabila, inepuizabila „faptura specifica” (Noica) in al carei inlauntru subtil chem spre ființare impreuna semeni de-ai mei. Cuvantul poate avea forța unei epifanii.…

- A spus-o Dumitru Braneanu, presedinte din 2018, si au confirmat-o participantii la evenimentul „Sub semnul Alecsandri – Bacovia”, organizat la implinirea a doua decenii de la infiintarea filialei bacauane a U.S.R. (20 – 21 octombrie). Ecoul genericului vine dinspre Gabriel Bacovia, fiul poetului, care…

- Interviu cu prof. univ. dr. Ștefan MUNTEANU, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Pentru un emotiv, care mai si citeste, chestiunea limbajului tine de estetica si de moralitate. Altfel spus, cuvantul este ca si obrazul. Iar protectia obrazului…