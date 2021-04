Credincioşii pot participa la Slujba Învierii Vesti bune pentru credinciosii care sarbatoresc Pastele pe 2 mai. Daca anul trecut restrictiile au fost aspre, anul acesta sunt mai permisive. Astfel, potrivit premierului Florin Catu, in noaptea de Inviere slujba si circulatia oamenilor este permisa pana la ora 5 dimineata, iar magazinele o sa ramana deschise pana la ora 20:00 inainte de Paste. Slujbele se pot tine si in biserici, respectandu-se distanta sociala de 2 m intre credinciosi. Afara trebuie respectata o distanta de 1,5 m. Masca trebuie purtata obligatoriu. Distribuirea Pastelor se va face de afara din locuri special amenajate, Acolo… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

