Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) lanseaza o adresa speciala de e-mail, pentru a veni in sprijinul consumatorilor care identifica elemente menite sa le afecteze direct interesele si sa ii determine sa ajunga intr-o situatie financiara dificila, in timpul derularii unui credit bancar contractat. Anuntul vine dupa ce ANPC a sanctionat 19 banci pentru practici comerciale inselatoare in privinta contractelor de creditare pe termen mediu si lung. La adresa lansata, consumatorii pot semnala cresterea exagerata a ratelor si, ca atare, a gradului de indatorare, fata de momentul…