- Duminica, 3 octombrie 2021, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” și Ambasada Statului Israel in Romania invita publicul la Concertul Extraordinar „Jerusalem of Gold”, spectacol dedicat intrarii in Noul An evreiesc 5782. Concertul va avea loc in aer liber la Teatrul de Vara „Mihai Eminescu”…

- „Regele Mihai: Drumul catre casa” va fi difuzat pe 24 octombrie 2021 Filmul prezinta documente recent desecretizate din arhivele Securitații și CIA, precum și inregistrari difuzate in premiera cu comentarii și observații ale Prințului Philip, Ducele de Edinburgh Producția documentarului a avut loc in…

- Florin Citu: Cand ma duc la Bucuresti, voi cere o discutie cu toate partidele despre independenta energetica a Romaniei. ”Am vrut sa am o discutie aici despre cateva proiecte importante pentru zona, dar si pentru Romania, despre ceea ce am prezentat acum o saptamana ca un obiectiv pe care trebuie sa…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 26 de jucatori pentru cele trei meciuri din luna septembrie din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Romania va intalni, pe rand, Islanda la 2 septembrie, la Reykjavik, Liechtenstein, la 5 septembrie, la București și Macedonia…

- Banca Comerciala Romana a aranjat un credit sindicalizat in valoare de 278 milioane de lei pentru Grupul Rodbun, una din cele mai importante companii de agribusiness din Romania. Aceasta noua tranzacție intarește faptul ca piața creditelor sindicalizate devine tot mai atractiva pentru antreprenorii…

- Timp de o saptamana, la Aluniș, tineri violoniști talentați din comunitațile buzoiene au extraordinara oportunitate de a studia cu Natalia Pancec, una dintre cele mai talentate violoniste din Romania, șef partida la vioara I in orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București. Este vorba despre…

- Haos pe autostrada Soarelui din Romania. 22 de oameni, printre care și copii, au fost raniti in urma a patru accidente in lant care au blocat traficul pe traseul București - Constanța. In total, au fost implicate 55 de masini si 155 de persoane.

- WABAG Water Services SRL (WWS) este o companie cu expertiza in domeniul proiectarii, construirii și exploatarii stațiilor de epurare a apelor uzate industriale. Cu sediul central in București, compania a realizat cu succes zece proiecte industriale in ultimul deceniu pentru a asigura eliminarea ecologica…