Credem că vă interesează/Noul an vine cu modificări fiscale pentru ­companii şi persoane fizice Anul care a inceput aduce modificari fiscale importante, noul regim fiscal afectand atat persoanele fizice, prin prevederi referitoare la anularea unor facilitati, cat si companiile, prin impozitarea suplimentara a cifrei de afaceri sau restrictii privind detinerile in cazul microintreprinderilor, potrivit Agerpres. • Companiile care inregistreaza o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plati un impozit de minimum 1% pe cifra de afaceri, in timp ce operatorii din sectoarele petrol si gaze naturale, cu afaceri ce depasesc 50 de milioane de euro, vor avea de achitat un impozit suplimentar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

