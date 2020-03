Nascut la Paris, pe 27 iunie 1937, desenatorul a murit joi, la varsta de 82 de ani. Pasionat de desen inca din copilarie, impresionat de ilustratiile americane de dupa Razboi cu Tarzan, de Burne Hogarth sau cu Durga Rani, regina junglei, de Pellos, Andre Cheret a lucrat in editare si in publicitate inainte de a imbratisa o cariera in domeniul celei de-a noua arte.

De asemenea autor al seriei cu Bob Mallard, un aviator neinfricat, Cheret era cunoscut pentru stilul sau viu si realist. Avea un simt ascutit al detaliului si era un maestru in arta realizarii de panorame spectaculoase.