- In apropierea sarbatorilor de iarna, tinerii talentați din Titu au primit un motiv de bucurie. Copiii din Ansamblul folcloric “Trandafir Dambovițean”, Clubul de Programare IT Generation Code Kids Titu și Grupul ArtTitu din cadrul Bibliotecii Orașenești Titu, Centrul de ingrijire de zi pentru copiii…

- Intr-o atmosfera incarcata de caldura și spirit festiv, seniorii de la Centrul de zi pentru varstnici din Satu Mare s-au reunit pentru a sarbatori frumusețea Craciunului de ieri și de azi. Evenimentul anual a devenit un punct de intalnire emoționant și o ocazie de a reinnoi tradițiile de sarbatoare.…

- In aceasta saptamana, politistii locali au desfasurat activitati de educatie rutiera in randul copiilor de la Scoala gimnaziala nr.12 B.P ldquo;Hasdeu", Scoala Gimnaziala nr.43 ldquo;Ferdinand", Centrul de zi Casa ldquo;Ellen ldquo;si de la Colegiul National de Arte ldquo;Regina Maria".Potrivit Primariei…

- Magia sarbatorilor de iarna a cuprins și azi orașul Satu Mare, unde copiii de toate varstele și-au dat intalnire la Atelierul Moșului, un spațiu creativ amenajat in cadrul Targului de Craciun. Obiectivele acestei inițiative au fost dezvoltarea abilitaților manuale și stimularea creativitații celor mici.…

- O mulțime de israelieni au intampinat copiii și femeile care au fost ținuți ostatici de militanții islamiști Hamas in Gaza timp de 49 de zile, in timp ce erau transportați cu elicopterele la un spital. Unii, cu teaguri israeliene in maini, au aclamat elicopterele care au aterizat la Centrul medical…

- Credinciosii crestin ortodocsi sarbatoresc marti, 21 noiembrie, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului. Este cruce rosie in calendar. Aceasta simbolizeaza o sarbatoare a luminii, aducatoare de noroc și bucurie in casa. Ce s-a intamplat de Intrarea in Biserica a Maicii Domnului? Se pare ca data de 21…

- Sub deviza “Creativitate și Devotament”, echipa “Fetele Harnice” a luat inițiativa de a revigora locuri de veci lasate in paragina. Cu rapiditate și abnegație, acești tineri dedicați au cautat locuri de veci uitate, le-au curațat și le-au aranjat. Aceasta nobila acțiune a fost posibila datorita finanțarii…

- In cadrul programului “Școala altfel”, copiii care frecventeaza Centrul de zi „Don Bosco” din Satu Mare au descoperit minunatele arome, culori și texturi specifice toamnei, precum și bucuria de a realiza lucruri impreuna.