- CRBL și Radu Țibulca au pus in scena un moment inedit in cea de-a 11-a gala Te cunosc de undeva! sezonul 19. Concurenții s-au transformat in Carla’s Dreams, iar asemanarea cu refeința a fost uluitoare.

- Adda și Radu Bucalae a facut show in ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva. Cei doi conurenți s-au transformat in Gașca Zurli și au interpretat celebra piesa „Am o casuța mica”. Cum au reacționat jurații.

- In cadrul celei mai noi ediții Te cunosc de undeva! CRBL și Radu Țibulca vor aparea in ipostaze terifiante, din dorința de a respecta intocmai detaliile din referința primita de la celebra ruleta. Ei și-au inceput momentul dupa ce s-au ridicat din sicriel

- In cadrul celei mai noi ediții Te cunosc de undeva! CRBL și Radu Țibulca vor aparea in ipostaze terifiante, din dorința de a respecta intocmai detaliile din referința primita de la celebra ruleta.

- In ediția din aceasta seara, CRBL și Radu Țibulca s-au transformat in Skizzo Skillz și Corina și au interpretat piesa „Fete din Balcani”. Cei doi au surprins pe toata lumea cu interpretarea piesei. Cum au comentat jurații momentul.

- Emilian și WRS au facut show in cea de a șasea ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți s-au transformat in Valahia și au cantat celebra piesa „Banana”. Ce au spus jurații despre momentul pe care l-au pregatit artiștii.

- In aceasta seara, in ediția cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, CRBL și Radu Țibulca au reușit sa impresioneze juriul cu prestația lor și sa fie laudați de Cristi Iacob, Miahi Petre și Andreea Balan.

- Cea de-a treia ediție de la Te cunosc de undeva a adus noi provocari pentru concurenți. Așa se poate spune și despre Adda și Radu Bucalae, care au facut show in platou. Artista s-a transformat in barbat, iar momentul a fost unul cu totul inedit.