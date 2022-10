Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești in pana de idei, noi iți venim in ajutor cu un preparat extrem de delicios și foarte simplu de facut. Parjoalele marinate de pui sunt o alegere excelenta daca nu ai prea mult timp la dispoziție de petrecut in bucatarie, dar in același timp vrei sa iți rasfeți membrii familiei cu o mancare…

- Consiliul Județean BN și Primaria Bistrița și-au dat mana in reabilitarea și modernizarea strazii Aerodromului. Dupa ani de lucrari, strada e gata de recepție. Odata cu lucrarile aferente Complexului Sportiv din Wonderland, Consiliul Județean Bistrița Nasaud și Primaria Bistrița au fost nevoite sa ”dea…

- Lucrarile la proiectele de mobilitate din oraș trebuie finalizate pana la 31.12.2023. ”Exista posibilitatea de a prelungi cu cateva luni. Vom putea continua aceste lucrari tot din bani europeni” a declarat, pentru Bistrițeanul.ro, Ioan Turc. In Bistrița se afla in derulare trei proiecte de mobilitate…

- In acest weekend are loc Toamna Bistrițeana, in Heidenfeld. Cu aceasta ocazie se inchid piețele din Decebal și de pe Tarpiului. „Vom avea standuri, vom oferi premii și avem soliști și ansambluri folclorice!”, a anunțat Ioan Turc. Dupa doi ani de pauza pandemica, in acest weekend, in Heidenfeld, se organizeaza…

- Segmentul de drum dintre Nușeni – Feleac – Chiraleș a fost modernizat. Investiția a costat peste 3 milioane de euro și are garanție de 10 ani. Recepția lucrarii a fost facuta astazi intr-un cadru oficial, alaturi de primarii localitaților prin care trec cei 10 kilometri de asfalt proaspat, executorii…

- Atmosfera de vara te duce cu gandul la concertele in aer liber. Distractia este cuvantul cheie ce descrie aceste evenimente. Muzica este o idee excelenta, atunci cand iti doresti sa te relaxezi si sa ai parte de momente de neuitat. Cum ar fi sa iei parte la un concert dedicat muzicii anilor 2000? Te…

- Pe tot parcursul lunii august, la Școala de Arte care funcționeaza in cadrul Centrului Județean pentru Cultura, se pot face inscrieri. Iata ce pasiuni va puteți dezvolta și perfecționa in anul școlar viitor: Consiliul Județean Bistrița-Nasaud, Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud și Școala…

- In premiera in acest an, organizatorii UNTOLD au creat o colecție de haine speciala, alaturi de designeri romani. UNTAMED are peste 200 de piese vestimentare unice, de la rochii, caftane, la pantaloni și topuri.