- Comisia Europeana considera ca autoritațile vamale din statele membre trebuie sa joace un rol mai activ in combaterea traficului de droguri, in principal pe fluxurile de marfuri care tranziteaza porturile europene și sa se coordoneze in eforturile de a limita traficul de astfel de substanțe. Președintele…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut ieri discuții cu reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și vestea cea buna este ca Ministerul Mediului, prin Agenția Naționala de Protecție a Mediului, conform adresei 5023/03.11.2023 este inștiințat…

- Alexandrion Group și Fotbal Club Petrolul Ploiești vor continua parteneriatul de lunga durata și in sezonul 2023-2024, marcand 10 ani de la debut. Alexandrion Group, cel mai mare producator si distribuitor de bauturi spirtoase si vinuri spumante din Romania, recunoaște importanța sportului pentru sanatatea…

- Alexandrion Group anunta semnarea parteneriatului cu Asociația Fotbal Club Hermannstadt pentru sezonul 2023-2024. Grupul ȋi va sustine pe jucatorii clubului pentru atingerea obiectivelor pe care si le-au propus pentru acest sezon, consolidandu-si angajamentul fata de sportul de performanta si valorile…

- La data de 14 octombrie o femeie, in timp ce conducea motociclul pe DJ175B, avand direcția de deplasare dinspre comuna Pojorata catre Pasul Rarau a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat, ulterior fiind proiectata in alt autoturism. In urma coliziunii a rezultat vatamarea corporala…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca urmare a reclamațiilor și sesizarilor primite in ultima perioada legate de noul regulament de funcționare a parcarilor intrat in vigoare de la 1 octombrie va propune Consiliului Local in ședința de luna aceasta sa reduca cu 50% tarifele la…

- Vine toamna și automat și sezonul racelilor și gripelor. Infecțiile respiratorii sunt un coșmar spun medicii, insa avem la indemana cele mai eficiente și totodata cele mai ieftine metode de protecție.Toamna este un sezon al belșugului, al vinului și al noilor inceputuri. In același timp, acest sezon…

- O profesoara de muzica din Focșani concureaza pentru titlul de "profesorul anului" in lume, acordat de o fundație americana in cadrul competiției anuale Global Teacher Prize. Romanca a fost selectata alaturi de alți 49 de candidați de pe mapamond.