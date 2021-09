Stiri pe aceeasi tema

- S-a rezolvat problema hotarelor Craiovei cu Simnicu de Sus si Podari. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ieri, in conferinta de presa, ca a ajuns la un acord cu comuna vecina Simnicu de Sus in privinta liniei de hotar si ca urmeaza sa se ajunga la o intelegere in acest sens si cu comuna…

- Achizitii la foc automat pentru siguranta circulatiei din Craiova. Accidentul mortal de pe bulevardul Dacia din Craiova, produs chiar pe trecerea de pietoni de la intersectia cu strada 1 Decembrie 1918, a starnit un val de reactii pe retelele de socializare. Gazeta de Sud a prezentat pe larg acest eveniment,…

- Utilizatorii de apa pot solicita și obține online avize și autorizații de gospodarire a apelor prin intermediul aplicației „Avize și Autorizații” realizata de catre Administrația Naționala „Apele Romane”.

- Salubritatea a lasat Craiova plina de gunoaie. Pana și primarul Craiovei recunoaște și iși cere scuze pentru acest disconfort creat locuitorilor orașului. „Imi cer scuze cetatenilor fata de situatia care s-a creat in Craiova. S-a operat in aceasta perioada transferul angajatilor intre cele doua firme,…

- Portalul web de pe care cetatenii romani sau straini isi pot genera certificatele digitale UE privind COVID este pregatit pentru lansarea din data de 1 iulie, anunta Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). Specialistii STS, care au dezvoltat intregul sistem informatic, au facut ultimele…

- Viitorii Miri din Dolj pot alege sa isi oficieze casatoria la Casa Bibescu din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, incepand cu 10 iulie. Aceasta decizie a fost luata de administratia doljeana pentru ca sediul primariei din strada A.I. Cuza se afla in lucrari de consolidare. Anuntul a fost facut pe…

- Utilizatorii STB beneficiaza de o noua aplicatie de plata online, ca urmare a finalizarii proiectului pilot cu aplicatia mobila BPay, anunta, miercuri seara, Societatea de Transport Bucuresti.

- 24Pay este noua aplicație mobila care permite plata calatoriei cu telefonul mobil prin inrolarea cardului bancar. Securitatea tranzacției este asigurata prin tehnologia Mastercard/Visa. ”Ne dorim implementarea unor soluții alternative de plata a calatoriei, astfel incat utilizatorii noștri…