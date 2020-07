Stiri pe aceeasi tema

- In Craiova la 1 iulie se deschid cinci creșe. In luna august se deschid altele patru, iar cele cinci, deschise in iulie se inchid. In septembrie se deschid toate cele noua creșe cate sunt in Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese Craiova a anunțat ca, incepand cu 1 iulie,…

- Cinci creșe din Craiova se vor deschide incepand cu 1 iulie. Acestea vor avea un numar restrans de copii in conformitate cu Ordinul 1976/4518/3936/2020 pentru copiii inscriși deja la creșe, care nu au implinit varsta de 3 ani la data menționata anterior. Parinții care doresc sa vina cu copiii in creșa…

- Primaria Craiova cumpara gardulet pentru imprejmuirea spatiilor verzi de peste 1.000.000 de lei. Achiziția este necesara fiindca in prezent in Craiova se desfasoara un amplu program de amenajare, mentinere si protejare a zonelor verzi, se spune in anuntul de participare la licitatie (in SEAP). Administratia…

- Ambrozia este pentru persoanele alergice un adevarat chin. Din cauza polenului acestei plante, persoanele sensibile au reacții care pot insemna crize de stranut și ochi roșii, dureri de cap, nas infundat. In cel mai rau caz, se poate ajunge la șoc anafilactic. Tocmai din acest motiv, inca din 2018 exista…

- In Craiova, ajutoarele pentru persoanele cu varste peste 65 de ani se dau in strada, direct din portbagajul masinii angajatilor de la Asistenta Sociala. Varstnicii au fost chemati in fata blocului in care isi are sediul asociatia de proprietari, ca sa-si primeasca pachetele cu alimente. De instiintarea…

- Noi masuri implementate de catre Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru sprijinirea persoanelor defavorizate Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, impreuna cu Engie…

- Pentru oamenii fara adapost care traiesc pe strazi este aproape imposibil sa respecte recomandarile privind COVID-19. Cei care traiesc din mila altora sunt lipsiti de cele mai elementare masuri de protectie. Faptul ca autoritatile nu au luat nici o masura in privinta lor ii transforma pe acestia intr-un…

- In acest an, Primaria Craiova nu va mai distribui beneficiilor programul social „Solidaritate“ tichete sociale, cu ocazia sarbatorilor pascale, ca in anii trecuti. Locul acestora este luat de pachete cu alimente, respectiv ulei, malai, faina, zahar, orez, paste fainoase. Produsele au fost achizitionate…