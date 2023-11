Poluarea aerului continua sa fie o problema in Craiova, iar odata cu venirea sezonului rece, ca urmare a incalzirii locuintelor, nivelul emisiilor de particule nocive in atmosfera creste exponential. Insa, chiar daca temperaturile ridicate amana aceasta perioada, oamenii care locuiesc in anumite zone din oras se plang de altfel de arderi, cele ale diferitelor deseuri, in special plastice, care invaluie cartierele in smog dupa lasarea serii. Smog in 1 Mai Cetatenii au reclamat aceste probleme si in trecut si sesizarile continua sa apara, semn ca problema este departe de a se fi rezolvat. „Chiar…