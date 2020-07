Craiovenii care pleacă în Grecia se înghesuie la testele Covid. La SJU nu mai sunt locuri Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, centru de testare pentru Covid-19, nu mai are locuri pentru programari in vederea efectuarii testelor RT-PCR cu plata pentru luna iulie. Spitalul s-a confruntat cu o cerere din ce in ce mai mare de cand a inceput testarea contra cost. Dupa ce Grecia a anuntat ca nu mai primeste turisti straini care nu prezinta dovada unui test Covid, cei care si-au rezervat vacantele in aceasta tara se inghesuie la testari. Noua situatie se reflecta in numarul solicitarilor. Cei care au vacante programate in Grecia stau la coada Pe un grup craiovean de Facebook cu 15.000… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

