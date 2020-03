Craiovenii care circulă după ora 22.00, opriți de polițiști In aceasta seara, craiovenii care circula pe strada sunt opriți pe polițiștii IPJ Dolj și jandarmii din cadrul IJJ Dolj pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional sau personal. Aceștia sunt obligați sa prezinte, la solicitarea autoritaților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberata de angajator sau o declarație pe proprie raspundere, dupa caz, precum și actul de identitate. 1 de 6 Craiovenii care circula dupa ora 22, opriți de polițiști Craiovenii care circula dupa ora 22, opriți de polițiști Minstrul de Interne a anunțat, sambata seara, noi restricții pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Minstrul de Interne a anunțat, sambata seara, noi restricții pentru prevenirea raspandirii Covid-19 in țara noastra. Principalele restricții se refera la circulația persoanelor. Masurile au fost instituite prin Ordonanța Militara nr.2/2020. Tot sambata, documentul a fost publicat in Monitorul Oficial.…

- Institutia Prefectului – Judetul Alba aduce la cunostinta cetatenilor judetului prevederile Ordonantei Militare nr. 2 din 21.03.2020, privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232, din data de 21 martie 2020. Masurile luate au…

- Prezentam integral forma publicata in Monitorul Oficial: "Avand in vedere dispozitiile art.24 din Ordonanta de urgenta nr 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca ar fi adoptat masuri mai dure pentru a preveni raspandire noului coronavirus. Declaratia a fost facuta dupa ce ministrul de Interne a anunta ordonanta militara numarul 2 din perioada starii de urgenta.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a anunțat noi masuri pentru limitarea epidemiei de coronavirus , cuprinse intr-o ordonanța militara, intre acestea numarandu-se modul in care se va desfasura circulatia in afara locuintei, modul in care se vor defasura slujbele religioase, nuntile si inmormantarile,…

- Ministrul de interne a anunțat adoptarea unei așa-numite ordonanțe militare, prin care sunt impuse noi restricții pentru combaterea raspandirii #Covid-19. Circulatia cetatenilor pe teritoriul Romaniei va fi restrictionata, incepand de duminica, de la orele 22:00, prin ordonanta militara. Se recomanda…

- Circulatia persoanelor in afara locuintei se va face numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane, a anuntat, sambata seara, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. "Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei…

- Ministrul de Interne - Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat, sambata seara, noile masuri luate de autoritați la o saptamana dupa instituirea starii de urgența. Sunt masuri incluse in Ordonanța Militara nr.2 din 21 martie 2020, privind masurile de raspandire a COVID-19.…