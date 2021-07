Craioveni care și-au aruncat pe stradă pungile cu gunoi, identificați de poliția locală după facturile din acestea Mai mulți craioveni care și-au aruncat gunoiul in spațiile publice, au fost amendați de Poliția Locala, care i-a identificat dupa bonurile și facturile gasite in pungile cu resturi menajere. ”Aruncarea gunoiului la intamplare, pe domeniul public – duce la suportarea consecințelor. Mai multe persoane de pe raza municipiului Craiova, ce au aruncat gunoi pe domeniul […] The post Craioveni care și-au aruncat pe strada pungile cu gunoi, identificați de poliția locala dupa facturile din acestea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți craioveni care și-au aruncat gunoiul in spațiile publice, au fost amendați de Poliția Locala, care i-a identificat dupa bonurile și facturile gasite in pungile cu resturi menajere. ”Aruncarea gunoiului la intamplare, pe domeniul public – duce la suportarea consecințelor. Mai multe persoane…

- Mai mulți craioveni care și-au aruncat gunoiul in spațiile publice au fost amendați de Poliția Locala. Aceștia i-au identificat dupa bonurile și facturile gasite in pungile cu resturi menajere. Contravenienții identificați dupa chitanțe/facturi din gunoiul menajer.Aruncarea gunoiului la intamplare,…

- Trupele speciale din Toplita au intervenit, duminica, pentru a aplana un conflict intre mai multe persoane. Doua femei s-au injunghiat, iar scandalagii au distrus patru autoturisme. ”La data de 20 iunie 2021, in jurul orei 12.00, Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a fost sesizat de un barbat…

- Polițiștii au reținut, miercuri, un barbat care a atacat o femeie, pe o strada din Capitala, și i-a furat un lanțișor din aur. Potrivit Poliției Capitalei, barbatul, de 31 de ani, este acuzat ca a talharit, saptamana trecuta, o femeie, de 70 de ani. Femeia a fost atacata pe o strada din sectorul 1,…

- Mai multe explozii, au fost auzite sambata, in subteran pe o strada din municipiul Constanta. Mai multe autospeciale ISU au ajuns la fața locului și verifica o posibila acumulare de gaze. In zona iese foc din pamant la aproximativ doi metri de un bloc. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Doua femei au fost scoase, duminica aseara, dintr-un apartament din Craiova, cu ajutorul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj, unde erau sechestrate de soțul uneia dintre ele. Potrivit anchetatorilor, barbatul le-a agresat fizic pe cele doua femei, dupa care le-a sechestrat in locuința.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca l-a demis pe Ionel Pușcaș, inspector general ISMB, care a declarat ca incidentul de la o scoala din Bucuresti, unde un elev s-a aruncat de la etaj, a fost doar “o joaca de obișnuita”. “Ministerul Educatiei are o abordare clara. Nu poate tolera abordari…

- Un tramvai a luat foc, joi, dupa ce a fost lovit de un fulger in momentul in care intorcea la capat de linie, la iesire din Craiova. Incidentul a avut loc in zona Marlorex din municipiul Craiova, in timpul unei ploi torențiale care a durat aproximativ o ora. Din fericire, in tramvai nu se aflau […]…