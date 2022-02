Craioveni, atenție pe unde și cum vă plimbați câinii ! Incepand de saptamana viitoare, craiovenii trebuie sa fie atenți pe unde și cum iși plimba cainii. Din cauza indragitelor animale de companie, posesorii se pot alege cu amenzi de pana la 2.000 de lei. Din cauza indragitelor animale de companie, posesorii se pot alege cu amenzi de pana la 2.000 de lei Ii vedem la tot pasul in oraș, pe trotuare, in gradinile publice, in parcuri, pana și la locurile de joaca destinate copiilor. Este vorba de cainii pe care craiovenii ii scot zilnic la plimbare pe domeniul public. Stapanii uita insa ca au anumite indatoriri atunci cand iși scot animalele de companie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: „Ne facem tot mai mici, pe zi ce trece…” Intr-o postare recenta pe pagina sa de Facebook, Catalin Gherzan face o analiza taioasa a situației critice in care a ajuns Romania. Practic, țara noastra a ajuns la mana strainilor. Deși, vorba poetului: munții noștri aur poarta, noi cerșim…

- Politia Locala Craiova a cheltuit, anul trecut, un buget de 33.322.000 lei. O foarte mare parte din bani s-a cheltuit pe salarii. De asemenea, cele mai importante achizitii de anul trecut ale Politiei Locale au fost 5 autoturisme electrice si 5 autoturisme cu sisteme de avertizare sonora si luminoasa.…

- Politia Locala a Municipiului Craiova a fost foarte productiva, iar suma totala a amenzilor date de acestia in 2021 este aproape dubla fata de anul 2020. Oare politistii locali vaneaza mult mai mult greselile craiovenilor sau acestia din urma fac mult mai multe ilegalitati? Un lucru este cert: Politia…

- REȘIȚA – Candva v-am mai spus ca cele mai mari pareri de rau nu sunt pentru alegerile gresit facute, pentru clipele traite, pentru oamenii pe care ii iubim. Regretele apar atunci cand evitam sa facem alegeri, cand suntem prea lasi pentru a trai anumite clipe, cand nu avem curaj sa facem anumite lucruri……

- Primarul Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, a transmis vineri, 31 decembrie, ca 2021 a fost un an bun pentru „reformele noastre din primarie”, iar „efortul nostru a dat roade”. „Privind in urma pot sa spun ca am avut un an bun pentru reformele noastre din primarie, a fost un an in care efortul…

- Viceprimarul Daniel Juravle a anuntat ca o noua companie a ales sa vina la Iasi. Este vorba despre TaskUs. "O noua companie in Iasi! Ma bucur sa vad ca intalnirea pe care am avut-o cu cei de la TaskUs a dat roade. Si-au propus sa se extinda in Europa si au ales orasul nostru, alaturi de Lodz din Polonia.…

- Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca in 2021 cele mai multe amenzi s-au dat pentru nerespectarea normelor de curatenie si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, in valoare de peste 5 milioane de lei. „Intr-o lume ideala nu am da deloc amenzi fiindca nu am avea…

- Un urs și-a facut apariția chiar in zona școlii din comuna Cerașu, județul Prahova.Elevii erau la ore in acele clipe și au filmat momentul chiar din clasa. Este vorba despre un animal relocat din județul Buzau. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Animalul a fost indepartat de reprezentanții Poliției…