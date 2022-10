Craiovean condamnat la 7 ani de puşcărie pentru trafic de minori Magistratii de la Tribunalul Dolj au condamnat la sapte ani si doua luni de inchisoare un craiovean de 32 de ani, deferit justitiei pentru trafic de minori si trafic de persoane. Procurorii DIICOT au explicat ca barbatul ar fi racolat trei tinere, dintre care doua minore, pe care le-a determinat sa practice prostitutia in Craiova. Doua dintre victime au ajuns sa practice prostitutia si in Spania si Franta. Potrivit anchetatorilor, printre victimele inculpatului s-au numarat doua minore.„Incepand cu anul 2018, persoana in cauza, un barbat din Craiova, ar fi racolat, profitand de starea lor de vulnerabilitate,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

