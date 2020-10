Stiri pe aceeasi tema

- Radu Boboc, Gabriel Iancu si Alexandru Matan, in echipa ideala a etapei a cincea din Liga 1. FC Viitorul a invins Astra Giurgiu cu 4 1, echipa constantana realizand astfel prima victorie stagionala. Duminica, 4 octombrie, FC Viitorul se va duela pe teren propriu cu CFR Cluj. FC Viitorul a realizat in…

- FC Viitorul a suferit un esec sever, luni seara, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, acolo unde a fost surclasata, scor 1-4 (1-1), de Universitatea Craiova, in ultima partida a etapei a 3-a a Ligii I. Dupa ce gazdele au ramas rapid in 10 oameni, dupa eliminarea lui Artean (min. 2),…

- Doi dintre fotbalistii echipei FC Viitorul , Valentin Cojocaru si Cosmin Matei, au prefatat sambata seara confruntarea cu Universitatea Craiova. Cei doi au spus la unison ca echipa este pregatita si ca isi doreste sa bifeze primul succes din noul sezon, chiar daca adversarul este unul de calibru. „Va…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul , Ruben de la Barrera, s-a aratat foarte optimist in privinta confruntarii cu Universitatea Craiova. Disputa care „inchide“ etapa a 3-a din Liga 1 este programata luni, 14 septembrie, de la ora 21.00, la Ovidiu – Constanta. „Sunt multumit de modul cum ne antrenam si…

- Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat, joi, inaintea Adunarii Generale a LPF, ca a incercat sa-l contacteze pe finantatorul formatiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, in urma cu trei saptamani si ca acesta 'ar fi fost campion' daca in partida cu CFR Cluj, in echipa sa…

- Astazi, 2 august 2020, am decis sa ma retrag din funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța, de pregatirea careia m-am ocupat in perioada septembrie 2014 - 01 august 2020 și alaturi de care am trait, pe banca tehnica, cele mai frumoase momente din aceasta cariera prin caștigarea…

- FCSB a trimis o formula departe de cea standard in meciul pierdut cu CFR Cluj, scor 0-2, iar Mihai Rotaru a ironizat acest lucru. Gigi Becali s-a razbunat pe formația lui Mihai Rotaru. Pe 7 mai 2017, CS Universitatea Craiova, condusa atunci de Gigi Mulțescu, a trimis o echipa experimentala, cu mulți…

- Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile programate saptamana aceasta ale echipelor Universitatea Craiova, CFR Cluj si Dinamo Bucuresti, dupa testele pozitive la coronavirus inregistrate la aceste cluburi. Astfel, programul va cuprinde un meci din etapa a noua a play-off-ului si trei din etapa…