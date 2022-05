Stiri pe aceeasi tema

- Ghișeele de inregistrari/scaderi mijloace de transport persoane fizice din cadrul Direcției Impozite și Taxe se vor muta, incepand cu 9 mai, in incinta Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Dolj (vizavi de Liceul Pedagogic), la urmatoarea adresa: str. Amaradia, nr. 93-95,…

- Incepand cu data de 2 mai 2022, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba va trece, conform calendarului de activitați al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor București, la sistemul…

- Din 2 mai, SPCRPCIV trece la sistemul online de inmatriculare a vehiculelor. Cum se pot face programarile Incepand de luni, 2 mai 2022, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba va trece, conform calendarului…

- CARAȘ-SEVERIN – Minunea se va produce și in județul nostru incepand de miercuri, 20 aprilie, ca urmare a implementarii sistemului online de inmatriculare! „Incepand cu data de 20 aprilie 2022, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției…

- Doi șoferi ar fi incercat sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova cu permise de conducere neveridice. Actele cu pricina au fost depistate in punctul de trecere a frontierei Sculeni, in timpul acțiunilor de control. Incidentele au fost inregistrate pe sensul de ieșire din țara.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, a informat Administratia Prezidentiala.