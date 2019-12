Crăciunul este, prin excelenţă, o sărbătoare a cadourilor - Câți europeni primesc un cadou nedorit Craciunul este, prin excelenta, o sarbatoare a cadourilor, dar nu toata lumea este recunoscatoare pentru cadourile primite. Potrivit unui sondaj realizat de banca olandeza ING, 15% dintre europeni nu au fost mulțumiți de cadourile primite anul trecut, in timp ce 10% nu și-au putut aminti darurile primite. Totusi jumatate din acestia au pastrat cadourile nedorite, un sfert le-a dat altcuiva, 14% le-au vandut și doar unu din 10 le-a dus inapoi la magazin. In plus, 5% au returnat cadourile nedorite celui care le-a oferit, un obicei mai popular in randul britanicilor și olandezilor. Dar majoritatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

