- Specialiștii in meteorologie de la AccuWeather au revizuit prognoza meteo și se pare ca vremea de Craciun va aduce ceva cu totul deosebit in Romania, in comparație cu ultimii ani. Astfel, Craciunul din 2023 se anunța a fi unul in care zapada va reveni in multe zone ale țarii. In ceea ce privește vremea…

- In toata țara, in weekendul care abia a trecut au fost batute 22 de recorduri de temperatura. De exemplu, in județul BiHor, au fost 25 de grade, fiind cea mai ridicata temperatura pentru o dimineața de octombrie din istoria masuratorilor."Am inregistrat cele mai ridicate valori de temperaturi minime…

- Accuweather a anunțat data oficiala cand iarna va incepe in Romania și cand se vor vedea primii fulgi de zapada in București. Chiar daca acum termometrele arata 31 de grade Celsius in București, Accuweather a anunțat cand va avea loc prima ninsoare in Capitala.Se anunța vreme rece in decembrie: Inca…

- Iarna se apropie cu pași repezi iar meteorologii au anunțat deja cand vor cadea primii fulgi de zapada. Se pare ca in luna noiembrie vom avea parte de primele semne de iarna. Așadar, potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza meteo, primii fulgi de nea vor cadea in București luna…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii susțin ca un val de aer cald in Africa ajunge in Romania. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele in perioada urmatoare.

- In București, primii fulgi de zapada sunt așteptați pe data de 18 noiembrie, cand precipitațiile s-ar putea transforma in lapovița și ninsoare, urmand ca pe timpul nopții sa cada prima zapada.Nu va fi vorba insa despre o iarna adevarata, ci doar despre un episod sporadic deoarece ninsoarea va ține doar…

- Site-ul meteorologilor internaționali ne surprinde cu o prognoza capricioasa pentru aceasta toamna. Cu toate ca meteorologii au obișnuit populația cu schimbarile de vreme, prognoza pentru toamna anului 2023 vine cu o veste neobișnuita pentru romani. Specialiștii de la Accuweather au emis un raport in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important, in urma cu puțin timp! Specialiștii au emis o noua avertizare de cod portocaliu de canicula in Romania. Mai exact, avertizarea de vreme calda a fost prelungita. Ce temperaturi vom avea in termometre și cat mai ține vremea…