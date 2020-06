Stiri pe aceeasi tema

- Cozi lungi s-au format luni in jurul magazinelor din Anglia, cel mai mare interes fiind atras de retailerul cu discount Primark, comerciantii deschizandu-si usile pentru clienti dupa o pauza de 83 de zile impusa de autoritati din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.Citește și: Actrița…

- Marea Britanie a devenit a doua cea mai afectata țara din lume de pandemia de coronavirus dupa numarul de morți, bilanțul local depașind 50.000 de morți, potrivit cifrelor inregistrate de birourile de statistica din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, informeaza BBC.

- "De la 1 iunie se va putea merge la plaja, dar si aici trebuie pastrata distanta de 2 metri intre scaunele de plaja", a anuntat Klaus Iohannis intr-o declaratie d presa, detalii despre modul concret de "bronzare" urmand sa fie precizate intr-o ordonanta de urgenta a guvernului. Conform presedintelui,…

- Anunț surprinzator pe site-ul de recrutari ”Culege pentru Marea Britanie”, cei care vor sa aplice pentru un loc de munca la fermele de aici, trebuie sa știe limba romana sau limba bulgara. Asta in timp ce limba engleza este necesara doar pentru anumite posturi, noteaza ziarul The Sun.Producatorul de…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut miercuri la 26.097 de morti, fata de 21.678 marti, crestere ce rezulta in urma includerii in acest bilant si a deceselor survenite in afara spitalelor intre 2 martie si 28 aprilie, au anuntat serviciile sanitare britanice, potrivit…

- Numarul persoanelor testate pozitiv pentru COVID-19 a crescut la 98.476 dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 4.605 noi cazuri. Aceste cifre publicate zilnic de autoritatile sanitare cuprind numai decesele din spitale, o metoda criticata pentru ca raman astfel necunoscute mare parte…

- Datele instantanee din diferite surse oficiale arata ca in Italia, Spania, Franța, Irlanda și Belgia, intre 42% și 57% din decesele cauzate de virus au avut loc in locuințe, potrivit raportului academicienilor cu sediul la London School of Economics (LSE). Citeste si: COVID-19 se poate transmite…

- O tanara romanca stabilita in Anglia s-a intors luni, 16 martie, in Romania. Tanara a declarat ca a venit de teama ca, odata cu adancirea crizei, nu-si va mai putea vedea familia prea curand. Dupa ce a ajuns in tara, tanara s-a izolat, pentru 14 zile, intr-un apartament in care locuieste singura.