- Deputatul PSD Marius Budai și colegul sau de partid Dan Șlincu au fost opriți la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni pentru ca incercau sa intre in Romania, dinspre Republica Moldova, circuland cu un autoturism declarat furat de autoritațile belgiene. Incidentul a avut loc sambata seara, la…

- Mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granita Romaniei cu Ungaria, dar si cu Bulgaria, incep sa se aglomereze, duminica dupa amiaza, pe masura cer romanii care au ales sa petreaca minivacanta de 1 Decembrie in alte tari si au plecat cu autoturismele se intorc in Romania. La ora transmiterii…

- Punctele de Trecere a Frontierei din vestul tarii sunt aglomerate, joi dimineata, pe sensul de iesire din tara spre Ungaria. Cel mai mult se asteapta la punctul de trecere a frontierei Nadlac II in judetul Arad - 90 de minute si la Bors II in judetul Bihor - 110 minute, potrivit aplicatiei Trafic Online…

- In cadrul acțiunilor desfașurate in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Ungheni au fost reținuți cinci cetațeni ai Indiei. Aceștia au incercat in mod clandestin sa traverseze frontiera de stat, din Republica Moldova in Romania. Persoanele au fost surprinse in noaptea de 17 noiembrie…

- Unul dintre cei mai eficienți polițiști de frontiera in combaterea contrabandei cu țigari la granița de la Prut este cainele polițist „Nero”, de la Poliția de Frontiera din Moldova, care e specializat in descoperirea țigarilor sau produselor din tutun ascunse in spații inchise ale autovehiculelor. In…

- Un tezaur numismatic a fost descoperit de catre polițiștii de frontiera de la Negru Voda in bagajul unor cetațeni bulgari cautatori de comori. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Negru Voda, pe sensul de ieșire din Romania, unde un autoturism inmatriculat…

- Controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei Albita - Leuseni urmeaza sa fie prelungit pentru o perioada de sase luni, incepand cu data de 15 octombrie, conform unui memorandum adoptat in sedinta de joi a Guvernului., potrivit Agerpres.Memorandumul vizeaza prelungirea valabilitatii Acordului…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis o atenționare de calatorie in Bulgaria privitoare la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. Autoritațile romane avertizeaza ca vor fi timpi mariți de așteptare la PTF Giurgiu-Ruse.