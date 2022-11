Cozi lungi în faţa celui mai aglomerat aeroport peruan In fata celui mai aglomerat aeroport peruan s-au format cozi lungi. Acesta ramane inchis, la peste 24 de ore de la un accident dintre un avion si o masina de pompieri. Avionul urma sa decoleze, cand vehiculul i-a lovit aripa, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

