Cozi imense la magazinele de băuturi alcoolice din Suedia. Ce interdicție impune primul lockdown al suedezilor Suedia a adoptat prima forma de lockdown de la inceputul pandemiei si pana acum Dupa ora 22 este interzisa comercializarea bauturilor alcoolice in baruri si restaurante Suedezii respecta distanta si stau la randa sa-si cumpere bauturi pe care sa le consume acasa Suedia a renunțat la ideea de libertate prea mare pe pandemie. A impus prima forma de lockdown de pana acum. Nu de alta, dar rata de infectare a ajuns sa aiba cate 6000 de cazuri de COVID pe zi. Una dintre reguli – fara bauturi in baruri dupa ora 22. Acum sunt cozi la supermarket, cu suedezii insetați. Laura Ghibu, medic stomatolog stabilit… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

