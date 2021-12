Stiri pe aceeasi tema

- La munte, stratul de zapada a crescut, iar partiile sunt pregatite sa-i primeasca pe iubitorii sporturilor de iarna. In Parang și in județul Cluj, s-a dat deja startul sezonului de ski, in timp ce pe Valea Prahovei, turișții sunt nevoiți sa urce la cota 2.000 daca vor sa se bucure de zapada din belșug.…

- Turistii sunt asteptati sa isi petreaca vacanta de 1 Decembrie in statiunea Ranca, din Muntii Parang, care se afla pe Transalpina, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri, deorece a nins vineri.

- Misiune dificila a salvalontistilor, in aceasta seara. O persoana a disparut in masivul Parang. Persoana in cauza nu cunoaste zona si nu are telefon. O persoana disparuta din zona Ranca este cautata de salvamontistii gorjeni in masivul Parang, operatiunea fiind una deosebit de dificila in conditiile…

- Compania Naționala de Autostrazi (CNAIR) a fost amendata luni de Poliția Rutiera cu 14.500 de lei – suma maxima – pentru ca nu a curațat poleiul care a favorizat accidentul in lanț in care au fost implicate 20 de autoturisme. Potrivit unui comunicat al IPJ Mureș, accidentul rutier a avut loc luni, in…

- Șeful CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, anunța finalizarea unei parcari din stațiunea Straja. "S-a finalizat amenajarea parcarii din zona Agrement! Una dintre prioritațile asumate la nivelul conducerii Consiliului Județean Hunedoara este susținerea dezvoltarii turismului in intreg județul nostru.…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o parcare din orașul Galați. Cel puțin cinci mașini au luat foc din motive care inca nu au fost stabilite de pompieri, potrivit mediafax.ro. Potrivit reprezentanților ISU Galați, incendiul a izbucnit intr-o parcare situata in spatele…

- CNAIR a anuntat pe pagina sa de socializare si pe site-ul institutiei ca s-a decis ca vineri, 08.10.2021, Transalpina sa fie inchisa circulatiei rutiere intre Ranca și Obarșia Lotrului din cauza vremii nefavorabile.Decizia a fost luata din cauza poleiului pentru protecția participanților la trafic.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca Transalpina a fost inchisa temporar intre Ranca și Obarșia Lotrului din cauza vremii nefavorabile. Cea mai inalta sosea din Romania este inchisa, asadar, circulatiei rutiere. Potrivit CNAIR, decizia a fost luata din cauza poleiului…