- Autoritațile de frontiera va recomanda se evitați punctul Nadlac II daca vreți sa ieșiți din țara, duminica, pentru ca aici s-au format coloane mari de mașini. Pe cele șase artere de control deschise doar pe ieșire se aștepta pana la doua ore și jumatate pentru controlul documentelor. Cel puțin asta…

- Punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria s-au aglomerat, in ultimele zile, atat pentru ca multi romani care lucreaza in afara tarii au inceput sa vina in vacante acasa, cat si pentru ca mii de persoane aflate in tara pleaca in excursii in strainatate.

- Astazi, 3 iulie, a inceput programul școlii de vara organizate de Centrul Cultural Județean Arad. Cursurile de actorie se vor desfașura intre 2 și 6 iulie la Chișineu Criș (orele 9:30-11:00), Pancota (11:30-13:00) și Lipova (16:30-18:00), respectiv intre 10 și 15 iulie la Sebiș (orele 10:00-11:30)…

- In acesta noapte, potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, un barbat de 28 de ani, a condus un autoturism pe DN 2A, in localitatea Harsova, catre Constanta, iar pe fondul neatentiei a pierdut controlul directiei, patrunzand pe contrasens.Aici a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat,…

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si doua autoturisme s-a produs joi pe DN 7 Arad - Nadlac, pe raza orasului Pecica, patru persoane fiind ranite in urma acestuia, conform ISU...

- Incendiu puternic azi dupa-amiaza, in Timiș. O intreaga hala a unui service auto, impreuna cu alte doua autoturisme care se aflau in interior, au fost distruse de flacari, la Faget. Fumul putea fi observat de la kilometri distanța. Deși pompierii au intervenit cu promptitudine, pagubele materiale sunt…

- Un nou accident cu români a avut loc, joi, în apropiere de Budapesta, în care au fost implicate doua autoturisme înmatriculate în tara noastra. Conform datelor preliminare transmise de MAE, soferul uneia dintre masini, cetatean român, a decedat. …

- The drivers of long haul trucks on the outbound to Hungary have to put up with as long as six-hour waiting times, given that heavy traffic restrictions have been set in Hungary on the occasion of the Catholic holiday of Pentecost, the Border Police announced on its website. The waiting time…