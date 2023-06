Stiri pe aceeasi tema

- Se redeschide cel mai cunoscut obiectiv turistic de pe Transalpina. Este vorba de Stana Ștefanu, situata intre Ranca și Obarșia-Lotrului, exact pe sectorul de drum inchis circulației publice in perioada de iarna-primavara. Stana Ștefanu este condusa de bacița Marioara Babu. Anul trecut a primit distincția…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau scoate la concurs 13 posturi din organigrama proprie, dupa cum urmeaza: – 3 posturi de inginer in cadrul Biroului Proiectare – termen limita de depunere a dosarelor 24.05.2023 – 1 post de inginer in cadrul Biroului Lucrari de Arta – termen limita de depunere…

- Drumul Expres Targu Jiu – Craiova a trecut de 70% in ceea ce privește realizarea studiilor și intocmirea documentațiilor tehnice și a actelor necesare in vederea obținerii avizelor pentru lucrari. Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, a declarat ca cele mai…

- Unsprezece boboci de rata salbatica au fost salvati de drumarii din Predeal de pe marginea DNA 1. Ei riscau sa ajunga pe carosabil, dar au fost prinsi, mutati in cuibul lor, iar ulterior mama lor a aparut si i-a preluat in siguranta. "Colegii nostri de la Districtul Predeal au avut parte de o actiune…

- Restricții rutiere pe DN 67 D, intre Targu Jiu și Baia de Arama. Sunt restricții pe un drum național care traverseaza și Gorjul. Pe DN 67D, intre Targu-Jiu și Baia de Arama, sunt zone unde circulația rutiera se desfașoara cu restricții din cauza lucrarilor incepute pe acest sector. Zonele de lucrari…

- Ninsorile au revenit in județul Harghita, in zona Borsec, dar și in Maramureș, unde Potrivit informatiilor furnizate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, pe DN 15, in zona Borsec, se intervine cu utilaje de deszapezire, soferii fiind indemnati sa circule cu prudenta. Lapovita si ninsoare…

- Doar 58% din lucrarile care trebuiau efectuate pe Centura Timișoara Sud au fost realizate pana la data rezilierii contractului cu firma italiana Tirrena Scavi. In cadrul licitației lansate de catre CNAIR prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, o firma și patru asocieri de firme…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) anunța ca la aceasta ora circulația pe banda de urgența de pe autostrada A1 este blocata din cauza... The post Accident intre un autoturism și un autotren pe autostrada A1, in Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .