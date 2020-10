Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica pleaca astazi spre Targu Jiu cu un lot subtire numeric pentru disputa de maine cu Viitorul Pandurii. Pe langa cei opt componenti ramasi pozitiv, in aceasta dimineata a fost confirmat un al noualea caz, al unui jucator care acuza simptome si care prin urmare nu parasise „izolarea”. Octavian…

- ASU Politehnica si Ripensia intra peste noua zile in noua editie a Cupei Romaniei. Cele doua timisorene au fost calificate direct in turul IV al competitiei K.O., datorita faptului ca sunt divizionare secunde. Ambele au jocuri in deplasare in aceasta faza, cu divizionare C din zona. Ros-galbenii vor…

- Dupa duelul din Banatul Montan, de la Resita, pe ASU Politehnica o asteapta un nou derby maine. Alb-violetii au un moral superior concitadinei Ripensia, dupa startul de campionat impiedicat al celei din urma, dar „principalul” gazdelor, Octavian Benga,se asteapta ca elevii amicului Cosmin Petruescu…

- SCM Politehnica, fosta detinatoare a Cupei Romaniei, nu va reveni cu mana goala din Covasna. Handbalistii alb-violeti au castigat astazi finala mica a competitiei in moderna sala Polivalenta din Sfantu Gheoghe, dupa ce au invins-o pe CSM Bacau cu 30-28. Timisorenii au dominat jocul pentru medalia de…

- „Baietii in ghete” incearca sa treaca peste euforia victoriei de la Cluj pentru ca luni ii astepata un meci care se anunta poate chiar mai greu. Farul Constanta e printre putinele echipe cu sase puncte din sase posibile in startul Ligii 2 iar trupa lui Ianis Zicu viseaza frumos in acest sezon. ASU Politehnica…

- ASU Politehnica si-a intarit compartimentul ofensiv printr-un jucator strain. Masivul varf de atac Stjepan Plazonja a fost imprumutat de alb-violeti de la prim-divizionara FC Hermannstadt. ASU Poli a facut al doilea transfer al verii, dupa fundasul stanga Claudiu Pamfile, a mai sosit sub comanda lui…

- Veste buna din tabara alb-violeta. Din aceasta dimineata antrenorul Octavian Benga poate miza pe toti elevii sai la antrenamente. Cei trei jucatori afectati de COVID-19 de la ASU Politehnica, Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile, au primit rezultate negative dupa testarea efectuata luni. Mario…

- Alb-violetii si-au suspendat de ieri sedintele obisnuite de pregatire. Doi jucatori de la ASU Politehnica au acuzat o stare de rau timp de aproape doua zile iar conducerea a luat hotararea preventiva, ca pana la urmatoarea testare pentru depistarea noului coronavirus, jucatorii pregatiti de Tavi Benga…