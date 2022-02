Covidul e pe cale să blocheze sistemul penitenciar din Lazio Val mare de infecții cu coronavirus in inchisorile din Lazio, Italia. Numai in ultima saptamana sunt semnalate 330 de astfel de cazuri. Cele mai multe dintre ele sunt inregistrate la inchisoarea Reginea Coeli, unde, din 800 de deținuți, 219 au Covid, și doi sunt in stare grava. Asta chiar daca deținuții s-au vaccinat. Situația din Lazio este dramatica, nu numai din cauza ca inchisorile sunt foarte aglomerate, ci și pentru ca multe dintre spațiile lor, celule ori altfel de incaperi, sunt transformate in unele de carantina, fapt pentru care, paznicii și personalul inchisorii fiind nevoiți sa… cazeze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

