Covid la Iaşi, valul 5: în medie, au fost şapte decese în fiecare zi Numarul cazurilor noi scade, insa numarul de decese se mentine ridicat n la centrele de vaccinare cu mai putin de 10 persoane pe zi, activitatea se suspenda Incidenta COVID 19 scade usor in judetul Iasi, ieri fiind raportata o rata de infectare de 13,38 la mia de locuitori pe municipiul resedinta de judet. Aparent, situatia din sectiile ATI COVID este normala, tot ieri existand la nivelul judetului un numar de 24 de paturi libere. Cu toate acestea, medicii avertizeaza ca numarul paturilor care se elibereaza zilnic la ATI este echivalent in mare parte cu numarul de decese raportate. Ca medie, pe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane din judetul Botosani diagnosticate cu COVID-19 au prezentat, in urma secventierilor realizate in laboratorul de analize al Spitalului Clinic de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ Iasi, doua tulpini ale virusului, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica…

- Numarul infectarilor cu COVID-19 din judetul Iasi pare ca se stabilizeaza la o medie zilnica de putin sub 1.000 de cazuri/ zi. In mod concret, Directia de Sanatate Publica (DSP) din Iasi a raportat ieri, 6 februarie, 828 cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, in timp ce sambata, 5 februarie,…

- S-a dublat numarul infectiilor cu SARS COV 2 in doar o saptamana, la Iasi. Daca pe 6 ianuarie aveam raportate 146 de cazuri , ieri 399 de ieseni au fost confirmati cu COVID 19. In schimb, incidenta la internare se mentine relativ redusa, raportat la numarul de infectii noi. Ieri , au fost 46 de ieseni…

- “Daca avem in vedere lipsa de incredere a populatiei in nevoia de a respecta regulile de protectie in starea de raspandire a bolii, ne putem astepta ca acest val sa dureze mai mult decat valul 4. Spun asta pentru ca am constatat ca si atunci cand legea prevedea obligativitatea respectarii unor reguli,…

- Spitalul modular de la Letcani este pregatit sa intampine un nou val pandemic. Cu doar cateva saptamani in urma, in interiorul spitalului rasunau senzorii care avertizau asupra concentratiei prea mari de oxigen, iar personalul era nevoit sa stea cu usile de acces deschise, ca sa elimine orice pericol…

- Ieri, la nivelul judetului Iasi au fost raportate 39 de noi cazuri de infectie cu COVID-19. Incidenta scade in continuare, dar raportul dintre numarul de internari si externari, chiar daca sunt putine cazuri, este nefavorabil. Au fost internati 15 noi pacienti cu Covid, si doar doi au parasit spitalul…

- ALBA: 74 de cazuri COVID și 2 decese, raportate in 24 de ore. Incidența actualizata in localitațile din județ, 25 noiembrie Au fost inregistrate 74 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 25 noiembrie. Cu o zi in urma,…