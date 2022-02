Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, ca medicamentul Molnupiravir care se administreaza pacienților COVID va ajunge in țara și va fi distribuit spitalelor saptamana viitoare. Molnupiravir este folosit pentru tratamentul formelor usoare pana la moderate de COVID-19 la adultii…

- Pentagonul și Rusia anunța exerciții navale de amploare, pentru inceputul saptamanii viitoare. Ambele parți spun ca mișcarile militare nu au legatura cu tensiunile din Ucraina. Exercițiile militare anunțate atat de NATO, cat și de Rusia, ele ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, intr-un moment de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 20 WTA si cap de serie numarul 2) s-a calificat in semifinalele turneului Melbourne Summer Set. Fostul lider WTA a invins-o, vineri, cu scorul de 6-2, 5-7, 6-4, pe elvetianca Viktorija Golubic (locul 43 WTA). Primele cinci game-uri au fost castigate de…

- Un studiu recent sugereaza ca SARS-CoV-2 poate infecta celule adipoase, ceea ce ar explica de ce persoanele obeze sunt expuse formelor grave și prelungite de Covid-19. Cercetatorii de la Stanford, cu ajutorul colegilor lor din Elveția și Germania, au observat prezența ARN-ului SARS-CoV-2 in adipocite,…

- In primele 11 luni ale acestui an, traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a fost de peste 62 milioane tone, in creștere cu aproximativ 13,5%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Din acesta, traficul de cereale a reprezentat aproape 24 milioane tone, cu aproximativ 18,9%…

- Varianta omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectata in cel putin 38 de tari si niciun deces nu a fost asociat deocamdata infectiei cu aceasta, a transmis sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii. Statele Unite si Australia sunt tarile care au anuntat cel mai recent transmiterea variantei…

- Medicii de la Massachusetts General Hospital din Boston au facut o descoperire uluitoare la un pacient cu tulburari convulsive: criza de epilepsie era provocata de larvele de tenia care i-au infestat creierul in urma cu 20 de ani. Potrivit Washington Post, un barbat de 30 de ani originar din Guatemala,…

- Victor Chirila este noul ambasador al Republicii Moldova in Romania, decretul numirii sale in aceasta funcție fiind publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza MOLDPRES. El a mai exercitat functia de consilier la Ambasada Republicii Moldova in SUA. Victor Chirila, 50 de ani, are studii de masterat…