COVID-19 face tot mai multe victime si in Republica Moldova. Informația a fost confirmata de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, transmite Știri.md.

Potrivit informațiilor, este vorba despre un medic radiolog care activa in cadrul clinicii private Repromed. Valeriu Pripa, in varsta de 59 ani, a fost internat pe data de 28 martie la Spitalul Clinic Republican, in stare grava, confirmat diagnosticul de COVID-19. Acesta suferea de alte maladii cronice, hipertensiune de gradul III.

Constantin Dima, director in Ministerul Sanatatii, depistat cu coronavirus

Totodata,…