Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Ungureanu este în prezent deputat de Buzau și un membru important Comisia pentru Sanatate. El a vorbit într-un interviu pentru RFI despre situația sanitara din România și numarul mic de persoane vaccinate. Ungureanu a punctat în primul rând valul de neîncredere…

- Hackerii au obținut rezultatele a 1,4 milioane de teste și datele personale ale celor testați dupa un atac informativ asupra serviciul de sanatate publica din regiunea Paris, au precizat mai mulți oficiali francezi citati joi de agentia germana de presa dpa, preluata de Agerpres.Datele sustrase apartin…

- In timpul unui discurs major menit sa stabileasca o noua abordare a combaterii coronavirusului, președintele va semna, de asemenea, un ordin executiv care sa direcționeze același standard sa fie extins la angajații contractanților care fac afaceri cu guvernul federal, potrivit CNN .Departamentul Apararii,…

- In timpul unui discurs major menit sa stabileasca o noua abordare a combaterii coronavirusului, președintele va semna, de asemenea, un ordin executiv care sa direcționeze același standard sa fie extins la angajații contractanților care fac afaceri cu guvernul federal, potrivit CNN .Departamentul Apararii,…

- Marea Britanie va aloca o suma suplimentara de 5,4 miliarde de lire, in urmatoarele sase luni, Serviciului National de Sanatate, pentru acoperirea costurilor suplimentare ale pandemiei de Covid-19 si a costurilor uriase legate de alte tratamente, transmite Reuters. Listele de asteptare uriase…

- Finala campionatului Euro 2020, jucata in iulie intre Anglia si Italia pe arena Wembley din Londra, a fost un eveniment „super-propagator” de Covid-19, din cauza nivelului infectiilor descoperit in si in jurul stadionului in ziua respectiva, arata datele oficiale publicate vineri, potrivit Reuters.…

- Peste 50% dintre pacienții Covid din Anglia au fost testați pozitiv abia dupa ce au fost spitalizați – din alte cauze – arata documente ale NHS (Serviciul Public de Sanatate) care au fost scapate din greșeala. Informațiile pun sub semnul intrebarii impactul real al virusului asupra sistemului medical.…

- Orice persoana care a trecut prin Franța cu zece zile inainte de intrarea in Marea Britanie va fi obligata sa faca 10 zile de izolare la domiciliu, chiar și daca a primit schema completa de vaccinare, au decis sambata autoritațile britanice, potrivit BBC.Din 19 iulie trebuie sa intre in vigoare prevederea…