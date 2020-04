Stiri pe aceeasi tema

- Wu Lei, atacantul de 28 de ani lui Espanyol, cel mai bun fotbalist chinez al momentului, a luat noul coronavirus. ”A acuzat simptome ușoare și se afla sub tratament medical”, a anunțat federația de la Beijing.Espanyol anunțase deja de marți ca are șase cazuri de Covid-19 in lot.Dupa uruguayanul Leandro…

- ​Atacantul chinez al echipei Espanyol Barcelona, Wu Lei (28 de ani, 63 de selectii), a fost contaminat cu noul coronavirus, informeaza News.ro.Potrivit federatiei chineze, el are simptome usoare si urmeaza un tratament, fiind în izolare la domiciliul sau din Barcelona.La Espanyol,…

- Echipa de fotbal Deportivo Alaves a anuntat 15 cazuri de infectare cu noul coronavirus in cadrul clubului. Afectati sunt 3 jucatori, 7 persoane din stafful tehnnic si 5 alti angajati din club. In Spania sunt afectate de coronavirus si echipele Valencia si Espanyol.Clubul Alaves a confirmat…

- Clubl de fotbal Valencia a fost lovit puternic de coronavirus, oficialii gruparii spaniole anunțand, marți, ca 35 % din personal este infectat cu Covid-19.In prima faza, clubul Valencia a anunțat ca are un jucator infectat cu coronavirus, argentinianul Ezequiel Garay. De altfel, Garay a fost primul…

- Fundașul central argentinian Ezequiel Garay (Valencia) a anunțat duminica, pe Instagram, ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19. În vârsta de 33 de ani, Garay este primul jucator infectat cu coronavirus în LaLiga, campionatul din Spania. Vezi aceasta postare pe Instagram…

- Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este a doua oara cand ea se aplica in Spania - prima data, in 2010, din cauza crizei controlorilor de trafic aerian. Mecanismul este cel mai putin invaziv, fara sa suspende drepturile si libertatile.…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, care s-a vindecat dupa o forma ușoara de coronavirus, a povestit totul despre lupta ei cu COVID-19 – de la felul surprinzator in care s-a infectat, pana la ce a urmat dupa ce a fost depistata pozitiv.

- "Este vorba despre un pacient care a murit pe 13 februarie" intr-un spital din Valencia si ale carui analize post-mortem s-au dovedit a fi "pozitive", a explicat presei responsabilul regional pentru sanatate Ana Barcelo Chico.Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca numarul de cazuri confirmate de Covid-19…