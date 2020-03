Stiri pe aceeasi tema

- Al 45-lea caz este un barbat de 20 de ani din Iași. A venit din Italia pe 10.03.2020 și a intrat in carantina la Satu Mare. Este asimptomatic. și in aceasta aseara va fi transportat cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. A venit cu mașina in care mai era o persoana, care la test a ieșit negativ,…

- Numarul îmbolnavirilor continua sa creasca în România, bilantul ajungând, în acest moment, la 31. Ultimul caz este un barbat de 42 de ani, din Iasi. Un nou caz de îmbolnavire cu Covid-19 a fost înregistrat în aceasta dimineața,…

- Al 31-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, fiind vorba despre un barbat de 42 de ani din Iasi, revenit din Venetia. ”Caz 31 – un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineata, al 31-lea caz la nivel national. Este vorba de…

- Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de luni din Italia si se afla in carantina in Arad. O alta persoana diagnosticata este o femeie de 26 ani din Hunedoara. Un alt caz este cel al unui barbat de 37 de ani care este internat in Spitalul de Boli Infectioase din Resita,…

- Un numar de 25 de persoane au fost confirmate pozitiv la nivel national la testul pentru coronavirus, dintre acestea cinci fiind vindecate, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. ‘La nivel national, pana acum, sunt 25 de persoane confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19). Din…

- In Romania sunt 12 cazuri de infectare cu noul coronavirus, ultimul caz fiind cel al unui barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona considerata neafectata. Barbatul s-a prezentat seara trecuta la Institutul Național de Boli…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa.La nivel național sunt in carantina instituționalizata…

- Toate cele opt probe verificate la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca sunt negative, au informat autoritatile. La nivel national, trei persoane au fost diagnosticate cu COVID-19, dintre care una este deja vindecata.