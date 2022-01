Covid-19: Rezultate eronate în cazul a zeci de teste PCR efectuate într-un laborator belgian La Louvain-la-Neuve, din regiunea valona a Belgiei, unele persoane au avut surpriza de a afla ca sunt pozitive la Covid-19 cand de fapt erau negative sau invers, transmite Sudinfo. Este vorba de o eroare umana in codificare, a raspuns laboratorul Lims publicației belgiene, precizand ca era vorba de testele PCR efectuate in data de 27 decembrie anul trecut. Eșantioanele au fost reanalizate pentru a fi siguri și au fost alertați pacienții pentru care rezultatele erau modificate, a precizat laboratorul. In acest incident ar fi implicate aproximativ 30 de persoane. ”Este pentru prima data cand survine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un gorjean a murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 54 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 15195 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14337 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Inca un deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 81 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 15.150 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14.262 persoane vindecate,…

- Inca 5 gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 380 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 14.873 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 13.793 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Inca 11 gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 511 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;14779 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 13683 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Inca trei decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 771 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;14488 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 13368 persoane vindecate,…

- Inca șapte gorjeni au murit din cauza coronavirusului in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1218 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;13070 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 11972 persoane vindecate, externate…

- Inca cinci gorjeni au murit din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 878 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;11441 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10503 persoane vindecate, externate și la domiciliu; 411 persoane internate…

- Au fost inregistrate 148 de cazuri noi de coronavirus in județul Gorj in ultimele 24 de ore și un deces. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 769 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 11.068 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10.193 persoane…